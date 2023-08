Willdan Group, Inc. est un fournisseur de services professionnels, techniques et de conseil aux services publics, aux agences gouvernementales et à l'industrie privée. Les services proposés par la société comprennent des solutions pour les réseaux électriques, l'efficacité énergétique et le développement durable, l'ingénierie et la planification, ainsi que le conseil financier aux municipalités. La société opère à travers deux segments : Énergie et Ingénierie et conseil. Le secteur de l'énergie fournit des solutions énergétiques spécialisées aux entreprises, aux services publics, aux agences d'État, aux municipalités et aux organisations à but non lucratif. Ses services dans le domaine de l'énergie comprennent notamment des audits et des enquêtes, la conception de programmes, des plans directeurs, la réduction de la demande, l'optimisation du réseau, des analyses comparatives et l'ingénierie de conception. Le segment Ingénierie et conseil fournit à ses clients des services de gestion de la construction liés au génie civil, de construction et de sécurité, de gestion des bureaux d'études municipaux, d'urbanisme, de conception civile, de géotechnique, d'essais de matériaux et d'autres services de conseil en matière d'ingénierie.