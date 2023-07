William Penn Bancorporation est une société de portefeuille bancaire. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, William Penn Bank (Banque), propose des prêts hypothécaires immobiliers résidentiels de un à quatre logements, des lignes de crédit hypothécaires, des prêts à la construction résidentielle et des prêts à l'investissement dans l'immobilier commercial de un à quatre logements, des prêts immobiliers non résidentiels, des prêts multifamiliaux, des prêts à la construction et des prêts fonciers. La société propose des services bancaires traditionnels et des services financiers connexes aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements. Par le biais de son réseau de succursales, la Banque propose une gamme de services financiers commerciaux et de détail, y compris l'acceptation de dépôts à terme, d'épargne et à vue, l'octroi de prêts commerciaux et hypothécaires, et la fourniture d'autres services financiers. La Banque dessert la région de la vallée du Delaware par le biais d'environ 13 succursales à service complet dans le comté de Bucks et à Philadelphie, en Pennsylvanie, et dans les comtés de Burlington, Camden et Mercer dans le New Jersey.

Secteur Banques