The Williams Companies, Inc. est spécialisé dans la production et la distribution de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport et stockage de gaz naturel (77,5%) : détention, à fin 2020, d'un réseau de plus de 48 280,3 km de gazoducs. Parallèlement, le groupe développe une activité de traitement et de liquéfaction de gaz ; - vente de de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (21,6%) ; - autres (0,9%). La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

