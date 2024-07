WTW a annoncé la nomination de James Baum en tant que responsable de WTW pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et responsable de Corporate Risk & Broking (CRB) pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à compter du 15 juillet. Simon Weaver continuera d'exercer les fonctions de responsable de WTW pour l'Asie-Pacifique et de responsable de CRB pour l'Asie-Pacifique. Très connu et respecté dans le secteur et sur les marchés où il a travaillé, James travaillait dernièrement chez Aon.

Au cours des 18 années qu'il a passées au sein de la société, James a occupé diverses fonctions de direction, notamment celles de responsable mondial du courtage de gros et spécialisé, de directeur général de l'Australie et de directeur du courtage pour la région du Pacifique. Avant Aon, James a passé plus de 12 ans chez Marsh et Sedgwick.