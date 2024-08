Willscot Holdings Corp, anciennement WillScot Mobile Mini Holdings Corp, est un fournisseur de solutions spatiales clés en main. La société conçoit, fournit et entretient des solutions d'espace sur site et à la demande pour des clients dans toute l'Amérique du Nord. La gamme complète de produits de la société comprend des complexes de bureaux modulaires, des bureaux mobiles, des salles de classe, des toilettes temporaires, des conteneurs de stockage portables, des bâtiments de protection et des unités climatisées, et des structures à portée libre, ainsi qu'une sélection de meubles, d'appareils et d'autres services supplémentaires, garantissant des solutions clés en main pour ses clients. Ses clients comprennent des entreprises de construction, d'éducation, de fabrication, de vente au détail, de soins de santé et de divertissement, avec plus de 130 mètres carrés d'espace clé en main. La société offre ses services à divers segments de clientèle dans tous les secteurs de l'économie à partir d'un réseau d'environ 250 succursales et d'aires de dépôt supplémentaires à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique.