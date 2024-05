WillScot Mobile Mini Holdings Corp. est un fournisseur de services aux entreprises spécialisé dans les solutions innovantes et flexibles d'espaces temporaires. Les segments de la société comprennent les solutions modulaires (Modular) et les solutions de stockage (Storage). Le secteur modulaire représente les activités de l'entreprise modulaire nord-américaine. Le segment Stockage représente les activités de stockage portable et de bureaux au sol en Amérique du Nord. L'offre diversifiée de la société comprend des complexes de bureaux modulaires, des bureaux mobiles, des salles de classe, des toilettes temporaires, des conteneurs de stockage portables, des structures à protection contre les explosions et à climat contrôlé, des structures à claire-voie, ainsi qu'une sélection de meubles, d'appareils et d'autres services, de sorte que ses solutions sont clés en main pour les clients. La société offre ses services à divers segments de clientèle dans tous les secteurs de l'économie à partir d'un réseau d'environ 250 succursales et d'aires de dépôt supplémentaires dans l'ensemble des États-Unis, du Canada et du Mexique.