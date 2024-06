Wilmar International Limited est une société basée à Singapour, qui se consacre à la détention d'investissements et à la fourniture de services de gestion. Les secteurs d'activité de la société comprennent les produits alimentaires, les aliments pour animaux et les produits industriels, les plantations et le broyage du sucre, ainsi que d'autres secteurs. Le segment des produits alimentaires comprend la transformation, le marquage et la distribution d'une gamme de produits alimentaires comestibles, dont l'huile végétale produite à partir de palmiers et de graines oléagineuses, le sucre, la farine, le riz, les nouilles, les graisses spéciales, les snacks, les produits de boulangerie et les produits laitiers. Le segment des aliments pour animaux et des produits industriels comprend la transformation, la commercialisation et la distribution de produits, notamment des aliments pour animaux, des produits non comestibles à base de palme et de lauriers, des produits de base agricoles, des produits oléochimiques, du gazole et du biodiesel. Le segment Plantation et mouture de sucre comprend les activités de plantation de palmiers à huile et de mouture de sucre, qui incluent la culture et la mouture d'huile de palme et de canne à sucre. Le segment Autres comprend les services logistiques et portuaires ainsi que les activités d'investissement.

Secteur Transformation des aliments