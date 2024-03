Wilmington Capital Management Inc. est une société d'investissement et de gestion d'actifs basée au Canada. La société se concentre sur les investissements dans les catégories d'actifs immobiliers alternatifs et dans le secteur de l'énergie où les actifs sont sous-évalués. L'objectif de la société est de rechercher des opportunités d'investissement dans les catégories d'actifs alternatifs et dans le secteur de l'énergie par le biais de fonds d'investissement privés, qui offrent aux actionnaires une appréciation du capital à long terme par opposition aux revenus courants. Elle investit son propre capital aux côtés de partenaires et de co-investisseurs dans des actifs durables et des fonds de capital-investissement, et gère ces actifs par l'intermédiaire d'entités opérationnelles. Elle détient des participations dans Maple Leaf Marinas Holdings Limited Partnership et Bay Moorings Marina Holdings Limited Partnership, qui possèdent et exploitent environ 21 marinas en Ontario, avec plus de 8 800 rampes d'accès et supports pour bateaux, situées sur plus de 500 acres de terrain en bord de mer, dont 76 acres de terrains en cours de réaménagement et d'expansion.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds