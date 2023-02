Wilmington augmente le dividende mais le bénéfice est en baisse en raison d'un gain de cession plus faible

(Alliance News) - Wilmington PLC a annoncé lundi un dividende intérimaire plus élevé mais son bénéfice intérimaire a chuté en raison de la baisse des revenus provenant de la vente de filiales.

Le fournisseur londonien d'informations et de formations pour la gouvernance et le risque et la conformité a déclaré que le bénéfice avant impôt pour les six mois au 31 décembre a chuté à 10,0 millions de GBP, contre 25,1 millions de GBP un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a diminué à 57,4 millions de GBP, contre 58,9 millions de GBP. Le gain sur la cession de filiales est tombé à 2,2 millions de GBP, contre 16,1 millions de GBP.

Wilmington a expliqué qu'à la fin de 2022, elle a vendu son entreprise d'assurance espagnole Inese pour un produit net de 2,6 millions de GBP, avec un gain de 2,2 millions de GBP, tandis qu'à la fin de 2021, elle a vendu son entreprise de commerce financier AMT pour 23,4 millions de GBP, avec un gain de 16,1 millions de GBP.

La société a déclaré un dividende de 2,70 pence par action, en hausse de 13 % par rapport aux 2,40 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Wilmington a déclaré que le commerce est actuellement conforme aux attentes.

Le directeur général, Mark Milner, a déclaré : "Bien que nous soyons conscients des incertitudes économiques actuelles, nous disposons d'un solide carnet de commandes contractées qui renforce notre confiance pour le second semestre."

Lundi après-midi à Londres, les actions de Wilmington étaient en hausse de 7,2% à 343,00 pence chacune.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

