Wilmington plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des données, des informations, des services d'éducation et de formation sur les marchés mondiaux de la gouvernance, du risque et de la conformité (GRC). Ses segments comprennent la formation et l'éducation et l'intelligence. Sa division Training & Education propose des formations à la conformité et une assistance technique à des clients issus de divers secteurs, notamment les services financiers, la comptabilité et les soins de santé. Elle propose une gamme de produits, notamment des qualifications formelles, des formations continues et des formations obligatoires, par le biais de formats dirigés par un instructeur ou autodidactes. Sa division "Intelligence" se compose d'entreprises qui fournissent des données incontournables et faisant autorité sur les risques et la conformité à un éventail de secteurs à l'échelle mondiale, notamment l'assurance, les pensions et les soins de santé. Ses marques comprennent APM International, Axco, Bond Solon, FRA et d'autres. Ses segments géographiques comprennent le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord, l'Europe (à l'exclusion du Royaume-Uni) et le reste du monde.

Secteur Edition