Wilmington PLC - Fournisseur londonien d'informations et de formations sur la gouvernance, le risque et la conformité - Vente de l'activité de données sur la mortalité MiExact Ltd pour une valeur d'entreprise de 9,6 millions de livres sterling à Information Services Bido Ltd. La contrepartie se décompose en 6,6 millions de livres sterling en espèces à la fin de l'opération, et 3 millions de livres sterling en obligations d'emprunt assorties d'un coupon de 7 %, différées jusqu'à 3 ans. MiExact continuera d'être dirigée par son directeur général, Polly Avgherinos, avec le soutien de Foundation Investment Partners. Le produit de la vente sera utilisé pour les "besoins généraux de l'entreprise".

Savannah Energy PLC - Société d'énergie basée à Londres, avec des projets au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria - Les actions restent suspendues sur l'AIM, avec une date d'annulation révisée au 2 avril, car la société continue de travailler à l'achat des activités énergétiques de Petronas International Corp Ltd au Sud-Soudan. Savannah déclare qu'elle continue à faire avancer "les différents chantiers, y compris l'obtention des approbations dans le pays" nécessaires à la réalisation de l'acquisition. Elle ajoute que d'autres mises à jour seront communiquées "au fur et à mesure".

Warpaint London PLC - Fournisseur de cosmétiques de couleur basé à Buckinghamshire et propriétaire des marques W7 et Technic - Renouvelle le contrat avec Ward & Hagon Management Consulting LLP pour une durée de 24 mois, à compter du 1er janvier. À l'issue de cette période, le contrat se poursuivra aux mêmes conditions, sous réserve d'un préavis de six mois. La valeur totale du contrat est fixée à 450 000 GBP, soit 225 000 GBP par an. L'accord comprend les services de Martyn Ward et de Paul Hagon. En outre, Ward & Hagon a la possibilité de gagner jusqu'à 175 000 livres sterling par an grâce à des primes et des commissions de vente non discrétionnaires liées aux performances.

ACG Acquisition Co Ltd - société d'acquisition spécialisée dans les prises de contrôle inversées de métaux de la nouvelle économie et d'autres matériaux miniers - Nomme Patrick Henze au poste de directeur financier, à compter de jeudi. Henze a fondé Targa Capital Ltd et a occupé des postes de direction chez Chaarat Gold Holdings Ltd et UniCredit Spa. Nomination de Christopher Hulse au poste de directeur financier, également à compter de jeudi. Hulse a occupé des postes de direction chez Murphy Oil Corp et BG Group.

Vinanz Ltd - société minière de bitcoins opérant aux États-Unis et au Canada - A l'intention de commencer à utiliser une partie des bitcoins générés par ses activités minières en Amérique du Nord "pour se diversifier sur le marché plus large des crypto-monnaies". prévoit d'allouer une partie de ses avoirs à des écosystèmes alternatifs de crypto-monnaies, en se concentrant initialement sur Solana, Ethereum et Cosmos. David Lenigas, président du conseil d'administration, déclare : "Nous pensons que certaines des crypto-monnaies alternatives gagneront en importance d'ici à 2024 et qu'un investissement dans ces crypto-monnaies dès maintenant pourrait apporter une réelle valeur ajoutée au bilan de Vinanz. Cette expansion stratégique va au-delà d'une simple diversification ; il s'agit d'embrasser les possibilités vibrantes et dynamiques que ces technologies apportent à la table. Notre participation active au jalonnement et au rendement au sein de ces écosystèmes témoigne de notre volonté de saisir les opportunités les plus intéressantes dans l'espace blockchain."

