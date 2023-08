Wim Plast Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de divers produits en plastique, tels que des meubles moulés en plastique, des feuilles d'extrusion, des refroidisseurs d'air, des poubelles, des palettes industrielles et des moules industriels et d'ingénierie. Les produits de la société comprennent la collection lifestyle, la collection rotin, la collection confort, la collection infiniti, la collection enfants, la collection premium, les tabourets, les tables à manger, les tables centrales, kleeno, la collection échelle, la collection horeca et plus encore. Sa gamme de collections lifestyle comprend abacus, antilla, atria, cheer, club class, eleganza, florida et plus encore. Sa gamme de collection rotin comprend kraft avec bras, kraft sans bras et kraze. Sa gamme de collection confort comprend Decent, Decent Delux et Perfect Super Delux. Sa gamme de tabourets comprend acutouch, beta, bistro, coral, hippo et plus encore. Sa gamme de tables à manger comprend eden, esquire, magna table, presto, proline, prompt, prudentm et senator.

Secteur Mobiliers de maison