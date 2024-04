Wincanton plc est un partenaire de la chaîne d'approvisionnement des entreprises britanniques basé au Royaume-Uni. Elle fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement à travers tout le pays, avec des collègues travaillant sur environ 200 sites. Elle fournit des services essentiels aux entreprises, notamment le stockage, la manutention et la distribution, l'approvisionnement électronique à haut volume, les magasins sombres des détaillants, la livraison à domicile par deux personnes, la gestion de la flotte et du transport, et l'optimisation du réseau pour de nombreuses entreprises du Royaume-Uni. Elle propose également des services de logistique de la chaîne d'approvisionnement entrante, d'externalisation du personnel et de gestion des relations industrielles, de sélection et de conception de biens immobiliers, ainsi que le service Winsight Supply Chain Integrator (WSCI). Ses secteurs d'activité sont les suivants : eFulfilment, qui comprend le commerce électronique, notamment le eFulfilment à haut volume, et les services à valeur ajoutée ; la livraison de produits alimentaires à domicile et l'exécution des commandes des clients (CFC) et la vente au détail omnicanale ; les marchandises générales, qui sont un secteur axé sur la vente au détail de produits non alimentaires ; l'épicerie et les biens de consommation ; et le secteur public et industriel, qui dessert les marchés de l'infrastructure et des soins de santé.

Secteur Frêt aérien et logistique