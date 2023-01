Revenus de Wincanton en baisse au troisième trimestre par rapport à des comparaisons difficiles

(Alliance News) - Wincanton PLC a déclaré vendredi qu'elle continue à réaliser des affaires conformes aux attentes dans ses quatre secteurs d'activité, mais que l'année financière à venir sera "difficile".

Le partenaire de la chaîne d'approvisionnement et de distribution pour les entreprises britanniques, basé dans le Wiltshire, en Angleterre, a annoncé une croissance des revenus de 5,5 % depuis le début de l'année, alors que son pipeline d'opportunités commerciales continue d'augmenter.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires du troisième trimestre était inférieur de 1,4 % à celui de l'année précédente, ce qui, selon elle, était attendu en raison de comparaisons difficiles. Wincanton a déclaré que son secteur de l'épicerie et des biens de consommation a chuté de 7,0 %, tandis que son secteur du merchandising est resté stable, par rapport aux "records atteints au troisième trimestre de l'exercice 22".

Le chiffre d'affaires du secteur eFulfilment de Wincanton a augmenté de 13,6 % au troisième trimestre, a déclaré la société. Cette croissance est due à de nouveaux contrats, dont The White Company UK Ltd, City Electrical Factors Ltd et la Compagnie de Saint-Gobain SA.

La société a déclaré que les performances de Cygnia Logistics Ltd étaient solides, mais que les volumes en ligne étaient inférieurs aux attentes pour certains clients en raison des grèves postales et de la pression sur les dépenses de consommation.

Le chiffre d'affaires du secteur public et industriel de la société a diminué de 5,8 % en raison de la baisse des volumes sur le marché des matériaux de construction, mais a été partiellement compensé par une augmentation de 26 % depuis le début de l'année dans le secteur public.

La société a déclaré qu'elle s'attend à déclarer un bénéfice conforme aux attentes du marché, mais que les conditions difficiles se poursuivront au cours de l'exercice 2024.

Le directeur général, James Wroath, a déclaré : "Nous restons concentrés sur la stimulation de la croissance avec les clients nouveaux et existants ; notre solide pipeline est essentiel à la capacité de Wincanton à annuler l'environnement externe difficile auquel nous sommes confrontés.

"Nous continuons à faire de grands progrès dans le soutien de nos propositions technologiques pour les clients, y compris l'automatisation et la robotique, et cela soutient une forte livraison opérationnelle à travers le Groupe."

L'action Wincanton était en baisse de 3,0% à 330,76 pence par action vendredi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.