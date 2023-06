Winchester Energy Limited est un explorateur et producteur de pétrole et de gaz basé en Australie. La société se consacre principalement à l'acquisition de concessions pétrolières et gazières et de participations directes dans des zones situées sur le plateau oriental du bassin permien au Texas, et à la prospection de pétrole et de gaz sur ces concessions pétrolières et gazières et sur ces participations directes. Les secteurs géographiques de la société sont l'Australie et les États-Unis. Elle détient environ 17 622 acres en location dans les comtés de Nolan et de Coke, dans l'est du bassin permien au Texas, aux États-Unis. La société détient une série de gisements de pétrole et de gaz, notamment White Hat Ranch, Bridgford Ranch, Thomas Ranch, Thomas-US Energy, McLeod, McLeod-US Energy, Arledge et Arledge-US Energy dans le comté de Nolan, au Texas. Elle détient également des gisements de Coke dans le comté de Coke, au Texas. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent Winchester Energy LLC et Winchester Energy USA Holding Inc.