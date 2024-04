Windar Photonics plc est un fournisseur britannique de systèmes lidar pour éoliennes. Le produit de la société, le WindEYE, est conçu pour résister à l'environnement difficile des éoliennes. Le capteur de vent LiDAR de la société mesure le vent à l'aide de la lumière laser. Le système LiDAR WindEYE de la société peut être intégré au contrôleur d'éolienne, Control Integrated LiDAR. Le WindSwitch combine les signaux des capteurs de vent d'origine dans une boîte de commutation, convertit le signal du WindEYE LiDAR au protocole des signaux des capteurs de vent d'origine et envoie le signal WindEYE au contrôleur de l'éolienne, tant que le signal WindEYE est disponible. Si le signal du WindEYE LiDAR n'est plus disponible pour des raisons climatiques ou techniques, le WindSwitch revient aux capteurs de vent d'origine et envoie les signaux de ces derniers au contrôleur de l'éolienne.

Secteur Equipements et pièces électroniques