Windfall Geotek Inc. est une société d'intelligence artificielle (IA) qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés minières. La société offre des services utilisant l'IA et l'exploration de données. Elle utilise l'IA et des algorithmes de reconnaissance des formes pour analyser des ensembles de données numériques compilées et géoréférencées de données historiques d'exploration, y compris des données géologiques, géochimiques, géophysiques et structurales, ainsi que des données numériques d'élévation (DEM). Sa technologie fonctionne pour tous les métaux, y compris le cuivre, le nickel, le lithium, l'or, l'argent, le cobalt, le platine et l'uranium, entre autres. La société possède certains titres miniers dans les différentes provinces canadiennes, notamment dans les provinces de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick. Elle possède un total d'environ 5 949 claims dans la province de l'Ontario. Elle possède un total d'environ 1 193 claims dans la province du Québec. Elle possède un total de cinq claims dans la province du Nouveau-Brunswick.