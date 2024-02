Le 15 février 2024, Windtree Therapeutics, Inc. et John A. Tattory ont décidé d'un commun accord que M. Tattory démissionnerait de son poste de directeur financier de la société à compter du 15 février 2024. La démission de M. Tattory est le résultat d'une décision mutuelle entre M. Tattory et la société concernant certaines mesures de réduction des coûts mises en œuvre par la société, et n'est pas liée à un désaccord ou à un différend avec la société ou son conseil d'administration sur quelque sujet que ce soit, y compris les principes et pratiques comptables de la société, les informations contenues dans les états financiers ou les procédures de conformité. Craig E. Fraser, qui est actuellement président, directeur général et président du conseil d'administration de la société, assumera provisoirement les responsabilités de directeur financier au sens du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été modifié.

M. Tattory continuera à fournir ses services à la société en tant que consultant par l'intermédiaire de LifeSci Associates, une unité commerciale de LifeSci Advisors, LLC, à un taux horaire convenu.