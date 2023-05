LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'AIM : Bonhill signe un accord pour vendre InvestmentNews

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Enwell Energy PLC, en hausse de 29% à 20,00 pence, fourchette de 12 mois 8,00p-29,40p. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Ukraine déclare que son dividende intérimaire de 15 pence par action sera versé aux actionnaires le 2 juin. Lundi, Enwell a déclaré qu'elle n'avait pas été en mesure de décrocher les services d'un nouvel auditeur pour ses résultats de 2022, notant qu'elle avait convenu des conditions pour la composante ukrainienne de l'audit, mais pas pour la composante britannique. Elle a déclaré qu'il était très peu probable qu'elle respecte le délai de publication de l'AIM fixé au 30 juin.

Bonhill Group PLC, hausse de 22% à 5,80 pence, fourchette de 12 mois 3,00p-8,50p. La société de médias, spécialisée dans l'information commerciale, les événements et l'analyse de données, déclare avoir échangé des contrats avec KM Business Information US Inc pour vendre InvestmentNews LLC pour 4,1 millions de dollars. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, IN a enregistré un chiffre d'affaires de 7,4 millions USD et une perte d'exploitation de 7,0 millions USD. Jonathan Glasspool, président non exécutif, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui l'échange conditionnel de contrats avec KM Business Information US Inc pour la vente de l'activité et des actifs d'IN, qui est la partie restante du groupe".

AIM - LOSERS

Windward Ltd, baisse de 18% à 37,00p, fourchette de 12 mois 33,00p-128,00p. La société d'intelligence prédictive maritime lance son tableau de bord d'analyse des expéditions. Ce nouveau tableau de bord présente des statistiques et des analyses sur les expéditions des clients et les performances des transporteurs afin de leur fournir une évaluation holistique des expéditions passées et présentes. "Le tableau de bord Shipment Analytics de Windward, fournit aux entreprises des analyses individualisées sur les expéditions passées et actuelles, y compris le port de déchargement (POD), les changements par transporteur, les retards du transporteur, les changements ETA (heure d'arrivée estimée), le nombre de conteneurs transbordés, et les expéditions actives à risque de retard", ajoute le site.

