Windward Ltd est une société basée en Israël qui opère dans l'analyse prédictive maritime. L'intelligence prédictive de la société combine l'intelligence artificielle et le big data pour donner au secteur maritime mondial une solution de gestion des risques à 360 ° et permettre aux clients et partenaires de comprendre l'écosystème maritime et son impact plus large sur la sécurité, les finances et les affaires.

Secteur Technologie