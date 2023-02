Windward lance des aperçus de l'heure d'arrivée estimée AI

(Alliance News) - Windward Ltd a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle capacité d'intelligence prédictive de l'heure d'arrivée estimée.

La société d'intelligence prédictive maritime basée à Liverpool, en Angleterre, a déclaré que la nouvelle capacité AI, qui est incluse dans sa solution Ocean Freight Visibility récemment lancée, fournit automatiquement aux clients une "visibilité exploitable" pour réduire l'impact des retards et améliorer les opérations commerciales.

La société a déclaré qu'elle fournira désormais les raisons du retard des expéditions comme une capacité supplémentaire sur sa solution OFV.

Le président-directeur général Ami Daniel a déclaré : "La visibilité est essentielle à la chaîne d'approvisionnement. Savoir que votre expédition est retardée est une nécessité, mais savoir pourquoi votre expédition a été retardée permet aux clients de prendre des mesures et de minimiser l'impact commercial des retards.

"La nouvelle itération de visibilité basée sur l'IA est actionnable, et Reasons for Delay est la prochaine étape de Windward pour fournir aux parties prenantes les outils nécessaires pour augmenter l'efficacité et diminuer les coûts lorsqu'il s'agit de leurs opérations d'expédition."

Les actions de Windward étaient en hausse de 2,8% à 55,50 pence par action jeudi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

