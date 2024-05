(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Windward Ltd - Société d'intelligence prédictive maritime basée à Tel Aviv (Israël) - Signature d'un accord de trois ans avec Ligentia, société de gestion de la chaîne d'approvisionnement, pour la solution Ocean Freight Visibility de Windward. "Adapté aux besoins des transitaires, Ocean Freight Visibility sera intégré au portail de la chaîne d'approvisionnement de Ligentix, fournissant une compréhension en temps réel des horaires et des arrivées des navires, des déviations et des risques, permettant aux équipes de Ligentia et à leurs clients de gérer les exceptions", ajoute Windward.

Kodal Minerals PLC - Explorateur et développeur de minéraux axé sur l'Afrique de l'Ouest - La construction du projet de lithium Bougouni au Mali "prend de l'ampleur". La construction de l'usine de traitement et du circuit de concassage de DMS "progresse comme prévu". L'expédition de l'équipement de la Chine vers l'Afrique de l'Ouest devrait avoir lieu le 5 juin ou aux alentours de cette date. La fabrication de la charpente métallique arrivera également vers cette date. Le consortium d'entrepreneurs miniers, dont Auxin Mining Services Mali SARL et Enterprise Generale Traore et Freres SARL, s'est mobilisé sur le site malien en avril dernier. "Le déblaiement du site est terminé, avant le début de la construction de l'usine prévu pour début juin", indique Kodal. "Le contrat pour la construction civile du site a été attribué à Bambara Resources SARL en collaboration avec une société malienne expérimentée et bien établie dont la société mère est chinoise, GZB Mali, qui fait partie du groupe Gezhouba, et qui devrait se mobiliser sur le site pour commencer les travaux au début du mois de juin. La première production de l'actif est attendue au quatrième trimestre.

CleanTech Lithium PLC - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur le Chili - Le premier lot d'"éluat concentré de haute qualité" quitte les installations de la société et est en transit avec le processeur tiers Conductive Energy avant d'être converti en carbonate de lithium de qualité batterie. "L'éluat concentré a été produit par l'usine pilote DLE de la société au Chili. L'expédition de ce lot représente le premier de plusieurs lots qui seront transformés en carbonate de lithium de qualité batterie", ajoute le communiqué.

Eqtec PLC - Société de technologie de conversion thermochimique basée à Cork, en Irlande - Obtient le refinancement de sa facilité de prêt garantie existante. Le nouveau financement remplace le précédent par un prêt à terme garanti non convertible, sans remboursement prévu jusqu'en mai 2026. David Palumbo, directeur général, déclare : "Nous sommes heureux de conclure un nouveau prêt à terme avec nos prêteurs garantis, ce qui, selon nous, constitue une évolution positive pour EQT. La réduction importante des paiements anticipés aux prêteurs, combinée aux rentrées de fonds anticipées provenant du paiement de règlement de Logik, fournira une bonne base à EQT pour passer à une phase de croissance avec des revenus mensuels récurrents croissants provenant des opérations."

Phoenix Copper Ltd - Producteur et explorateur de métaux de base et de métaux précieux axé sur les États-Unis - communique les résultats du programme de forage exploratoire de Navarre Creek dans l'Idaho, aux États-Unis. Les opérations comprenaient 28 trous de forage à circulation inverse dans quatre zones cibles à l'intérieur d'un bloc de claims de 4 000 acres, et deux des quatre cibles ont révélé une "minéralisation significative".

Greatland Gold PLC - société de développement et d'exploration, axée principalement sur l'exploitation minière de métaux précieux et de base en Australie occidentale et en Tasmanie - Octroi d'un nouveau permis d'exploration pour le projet d'or-cuivre Mount Egerton. La licence E52/4342, nommée Woodlands, "renforce encore notre excellent portefeuille d'exploration", déclare le directeur général Shaun Day. "Notre équipe d'exploration a identifié le projet Mount Egerton comme un excellent cadre géologique régional et local pour la découverte d'importants gisements d'or et de cuivre. Avec l'obtention de notre première concession, nous allons maintenant travailler à la compilation et à l'interprétation des données disponibles afin de planifier une exploration systématique et ciblée sur le terrain dans un avenir proche", ajoute M. Day.

Panther Metals PLC - investisseur et acquéreur d'entreprises dans le secteur des ressources naturelles - lève 375 000 GBP par l'émission de 8,3 millions d'actions à 4,5 pence chacune dans le cadre d'un placement. Les actions placées représentent 8,2 % du capital social élargi. "Le produit net du placement sera utilisé pour faire avancer les programmes d'exploration de la société suite à nos découvertes de graphite et de SMV sur la ceinture de roches vertes d'Obonga dans l'Ontario, au Canada, et à des fins générales de fonds de roulement", ajoute l'entreprise.

Trinity Exploration & Production PLC - Exploration et production de pétrole à Trinité-et-Tobago - Les recettes en 2023 s'élèvent à 69,8 millions USD, en baisse par rapport aux 92,2 millions USD en 2022. Perte avant impôts de 9,5 millions d'USD, contre un bénéfice de 2,5 millions d'USD.

Avacta Group PLC - Société de sciences de la vie basée à Wetherby, West Yorkshire, qui développe des traitements et des diagnostics contre le cancer - annonce l'achèvement de la première cohorte, ainsi que le dosage de trois patients dans la deuxième cohorte, dans le cadre de l'étude d'escalade de dose de l'essai de phase 1 pour le traitement oncologique AVA6000. Christina Coughlin, PDG, déclare : "Nous sommes ravis de progresser dans le volet de l'essai de phase 1 de l'AVA6000 portant sur l'administration de deux doses hebdomadaires. Il s'agit d'une étape importante."

Roquefort Therapeutics PLC - Société de biotechnologie basée à Londres - Signature d'un accord de licence pour le portefeuille d'anticorps Midkine à PDC FZ-LLC, une société de recherche pharmaceutique. Roquefort reçoit une contrepartie initiale de 10 millions USD "et une part garantie du produit de la vente lorsque les essais cliniques de phase 1 auront été menés à bien". Roquefort touchera environ 24 % du produit de toute vente commerciale réussie. Si les essais de la phase 1 sont couronnés de succès, cette part devrait valoir 50 millions d'USD, selon les prévisions de l'entreprise. En outre, l'entreprise émet des billets de prêt convertibles non garantis pour lever un produit net de 584 915 GBP.

