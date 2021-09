COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 8 septembre 2021

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 :

52 M€ en progression organique de +5,3%

Croissance soutenue de +9% sur l’agrofourniture

Poursuite de l’accélération des marchés à fort potentiel du cheval (+41%) et du paysage (+85%)

Agronutrition , en retrait conjoncturel à l’export en raison de la situation sanitaire

Renforcement de la structure managériale d’Alphatech

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021.

En millions d’euros, non audité S1 2021 S1 2020 Variation Agrofourniture 46,5 42,8 +9% Agronutrition 4,8 6,0 -20% Autres 0,7 0,6 +15% Total 52,0 49,4 +5%

Au 1er semestre 2021, WINFARM enregistre un chiffre d’affaires de 52 M€, en croissance organique de 5,3% sur le 1er semestre 2021.

Agrofourniture : accélération des marchés à fort potentiel du cheval (+41%) et du paysage (+85%)

L’activité Agrofourniture (89% du chiffre d’affaires semestriel), sous la marque Vital Concept, a enregistré une progression des ventes de +8,7% par rapport au 1er semestre 2020.

WINFARM a bénéficié des effets de sa diversification engagée sur les marchés du cheval et du paysage dont les ventes ont continué de s’accélérer au cours des 6 premiers mois, enregistrant respectivement des croissances de +40,6% et +84,6%. Ces performances sont d’autant plus notables qu’elles s’inscrivent après des progressions fortes respectives de +23% et +42% en 2019, et de +33% et +88% en 2020, confirmant le fort potentiel de ces marchés dans la croissance future du Groupe.

Le Groupe a également bénéficié de la forte progression du segment clôture représentant à elle seule plus d’un tiers de la croissance globale du chiffre d’affaires semestriel.

Fort de sa notoriété désormais établie, Vital Concept devient aujourd’hui une marque incontournable et un partenaire de référence sur ces deux marchés.

Sur son périmètre historique, le Groupe est également en croissance profitant d’une diversification réussie sur des catégories fortement demandées comme la gamme Tubulaire dans le matériel d’élevage, les pièces d’usure avec le développement de la marque STEROK, ou encore la gamme Vêtements Chaussants.

Agronutrition : retrait conjoncturel à l’export en raison de la situation sanitaire

L’activité Agronutrition, sous la marque Alphatech, en repli, a été temporairement pénalisée par une recrudescence de cas de grippe aviaire dans les pays d’Asie du Sud Est conjuguée à un contexte sanitaire lié à la Covid qui a continué de pénaliser les échanges commerciaux à l’export alors que Alphatech réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international.

Renforcement de la structure managériale d’Alphatech

Au cours de la période, Yann Renouvel a été nommé directeur d’Alphatech.

Agé de 55 ans, Yann est diplômé de l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes (ONIRIS) et d'un master en management des industries agroalimentaires de l'Edhec. Il a travaillé durant 10 ans au sein du Groupe Houdebine /Nestlé, avant de rejoindre le Groupe Glon Sanders en 2000, pour prendre la Direction de l'entreprise Farmor. Yann Renouvel a construit et dirigé la branche des produits élaborés de Glon, devenu Avril en 2012, constitué des entreprises Michel Robichon, RVE et Farmor. Il a également dirigé les branches « Porc » (Abera, Porc Gros et AVF) et « Œuf » (Matines et Ovoteam) entre 2013 et 2017, en tant que « Directeur Général transformation filières animales ». En 2017, il rejoint la coopérative Le Gouessant pour prendre la Direction du Pôle animal /végétal avant de prendre depuis février 2021 la direction d’Alphatech.

Il a été rejoint récemment par Sylvain Lagadou, nommé Directeur Commercial d’Alphatech, qui a dirigé le Groupe Deltavit, filiale du Groupe CCPA, Groupe expert international en santé et nutrition animales.

Ensemble, ils auront pour mission de démultiplier la notoriété de la marque Alphatech et d’accélérer ses ventes dès que la situation sanitaire se sera stabilisée.

Perspectives

Au second semestre 2021, le Groupe est confiant dans le maintien d’une dynamique commerciale soutenue portée par une capacité d’innovation constante anticipant les besoins de ses marchés, et lui permettant de conquérir de nouveaux clients et d’augmenter son panier moyen. WINFARM bénéficiera également de l’acquisition de BTN Haas en juillet dernier, une nouvelle étape importante dans sa stratégie de conquête européenne, pour lui permettre de devenir un acteur incontournable à l’international

Prochaine publication : résultats semestriels 2021, le 13 octobre 2021 post cloture de bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2020, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 98,9 M€ supérieur à son objectif.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com ACTIFIN, communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 11

winfarm@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jjullia@actifin.fr





