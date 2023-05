COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 28 avril 2023

MODALITES DE MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce que son document d’enregistrement universel 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 28 avril 2023, sous le n°D.23-0387.

Ce document est disponible sur le site de la Société à l’adresse www.winfarm-group.com et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société : Zone Industrielle de Très Le Bois - 22600 Loudéac.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

• Le rapport sur le gouvernement d’entreprise 2022

• Le rapport de gestion 2022

• Les rapports des Commissaires aux comptes

• Le descriptif du programme de rachat d’actions

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.winfarm-group.com/investisseurs

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe Winfarm est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com ACTIFIN, communication financière

Benjamin LEHARI

+33 (0) 1 56 88 11 11

winfarm@actifin.fr ACTIFIN, relations presse financière

Jennifer JULLIA

+33 (0)1 56 88 11 19

jjullia@actifin.fr





