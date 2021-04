WINFARM: l'investisseur américain Wasatch Global Investors acquiert 6% du capital

Winfarm, le spécialiste français de la vente à distance pour le monde agricole, a annoncé que l'investisseur américain Wasatch Global Investors avait acquis 6% son capital. Cette opération s'est réalisée au travers de l'acquisition hors marché de 120 000 actions Winfarm auprès de la société Anvic, actionnaire principal et holding de la famille Etienne à un prix de 34,50 euros par action représentant un investissement total de 4,1 millions d'euros. A l'issue de l'opération, Anvic reste l'actionnaire majoritaire de la société avec 66,9% du capital.



Disposant de plus de 34 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Wasatch Global Investors, située à Salt Lake City (Utah), appartient à 100% à ses employés et pratique exclusivement une gestion active. Elle est reconnue pour ses performances et ses investissements dans les micros, petites et moyennes capitalisations.