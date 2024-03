Winfarm : FDJ, Icade, Winfarm...les valeurs à suivre mardi à Paris -

Le 28 mars 2024 à 18:32

Abivax

La société de biotechnologie publiera ses résultats annuels.

Argan

La foncière française spécialiste de la location d'entrepôts communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Boiron

Le spécialiste de l'homéopathie livrera ses résultats annuels.



Delfingen

L'équipementier automobile annoncera ses résultats annuels.



FDJ

FDJ annonce avoir acquis auprès de Veralda 2,4 millions d'actions de son concurrent suédois Kindred représentant 1,12 % des actions en circulation de Kindred. Le spécialiste des jeux d'argent, qui a annoncé fin janvier le rachat de Kindred, ajoute que cette décision fait suite à l'offre de Veralda de vendre 49% de ses actions Kindred, soit 2,4 millions d'actions correspondant à 1,12% des actions en circulation, au prix de 122,5 couronnes suédoises par action, et que l'engagement irrévocable de Veralda continuera de s'appliquer à sa participation restante de 1,18% dans Kindred.



Herige

Le spécialiste de l'univers du bâtiment présentera ses résultats annuels.



Icade

Icade annonce que l'agence S&P Global a abaissé de "stable" à "négative" la perspective de sa notation de crédit long terme BBB+, "dans un contexte de pression sur l'activité de Promotion et d'ajustement des valorisations des actifs de la Foncière Tertiaire plus marqué qu'anticipé". L'agence de notation a ajusté également les seuils des ratios financiers d'Icade pour une notation BBB+.



Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés indiquera ses résultats annuels.



Munic

Munic annonce une perte nette de 1,79 million d'euros en 2023, pour un chiffre d'affaires en repli de 32% à 14,75 millions d'euros contre 21,56 millions en 2022. La société spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobiles, souligne la hausse de sa marge brute en valeur à 5,62 millions d'euros, et la progression significative du taux de marge brute porté à 38,1% .



NRJ Group

NRJ Group confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME qui impose notamment un effectif total inférieur à 5000 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. "Les actions NRJ Group continuent en conséquence d'être intégrées au sein des comptes PEA-PME lesquels bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel", précise un communiqué.



Poxel

Poxel annonce la publication de ses résultats annuels 2023 "fin avril 2024" alors qu'elle était, initialement prévue le 9 avril. La biotech spécialiste des maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) invoque "la conclusion attendue d'une transaction d'ici fin avril". Ayant avancé significativement dans sa recherche de financements additionnels, la société vise d'ici la fin du mois d'avril, la conclusion d'un accord relatif à la monétisation des redevances issues des ventes de son produit Twymeeg (Imeglimine) au Japon.



Voltalia

Le groupe spécialiste des énergies renouvelables rendra compte de ses résultats annuels.



Winfarm

Winfarm, spécialiste de la vente à distance pour le monde agricole, a accusé une perte nette annuelle de 3 millions d'euros en 2023 contre un bénéfice net de 30000 euros un an plus tôt. L'Ebitda est ressorti à 2,3 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros à fin décembre 2022 représentant 1,7% du chiffre d'affaires annuel contre 3,5% en 2022. Le groupe a publié un chiffre d'affaires annuels en croissance de 5%, à 137,6 millions d'euros.