Winfarm : Résultats semestriels 2022 solides.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 6 octobre 2022





RESULTATS SEMESTRIELS 2022 SOLIDES

Forte croissance du chiffre d’affaires de +18%

Hausse la marge brute de +19% et de l’EBITDA de +13%

Confiance réaffirmée dans un contexte de vigilance accrue







WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, publie aujourd’hui ses résultats consolidés du 1er semestre 2022.

Le Conseil d’administration du 6 octobre 2022 a arrêté les comptes consolidés clos au 30 juin 2022. Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes et les rapports de certification sont en cours d’établissement.

Données consolidées, normes françaises,

Revue limitée, en K€ S1 2022 S1 2021 VAR Chiffre d’affaires 61 458 51 996 +18% Marge brute 20 372 17 097 +19% En % du chiffre d’affaires 33,2% 32,9% EBITDA 2 520 2 221 +13% En % du chiffre d’affaires 4,1% 4,3% Dotations aux amortissements et provisions (1 612) (1 318) Résultat d’exploitation 900 1 023 -10% Résultat financier (64) (91) Résultat exceptionnel (171) 92 Impôt sur les bénéfices (159) (461) Résultat net part du groupe 572 660 -13%

Forte croissance du chiffre d’affaires de +18%

Le chiffre d’affaires semestriel consolidé de WINFARM s’élève à 61,5 M€ en croissance de +18% par rapport au 1er semestre 2021 (+7% à périmètre constant), porté par l’ensemble des marchés du Groupe.

L’activité Agrofourniture (90% du chiffre d’affaires semestriel), commercialisé sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 55,2 M€ en hausse de +19% par rapport au 1er semestre 2021.

Elle bénéficie de l’intégration de la contribution de BTN de Haas (consolidée depuis juillet 2021) à hauteur de 6,3 M€. A périmètre identique, le chiffre d’affaires est en progression organique de +7%.

L’évolution favorable des ventes au cours de la période intègre les revalorisations tarifaires enregistrées par le Groupe pour faire face à la hausse des tarifs d’achats ainsi que le maintien de la bonne dynamique commerciale. Au sein de ce pôle, la famille Nutrition à marque Vital Concept est en progression de plus de 15% sur le 1er semestre et concourt à la croissance globale du pôle à hauteur de 67%. La période actuelle de sècheresse incitera vraisemblablement les agriculteurs à complémenter l’alimentation du bétail au cours des prochains mois favorisant les perspectives au cours des mois à venir.

Les marchés de diversification du cheval et du paysage sont toujours très bien orientés avec une progression respective de leurs ventes de +17% et +22%

L’activité Agronutrition (9% du chiffre d’affaires semestriel), commercialisé sous la marque Alphatech, affiche un chiffre d’affaires de 5,5 M€, en forte progression de +14%.

Le déploiement d’un plan de conquête commercial offensif porté par un renforcement des moyens commerciaux et des équipes a commencé à porter ses fruits avec notamment une hausse sensible des ventes sur le Moyen-Orient notamment, zone prioritaire pour le développement du Groupe.

Hausse de la marge brute de +19% et de l’EBITDA de +13%

La marge brute du Groupe a progressé de +19% à 20,4 M€, représentant 33,2% du chiffre d’affaires de du 1er semestre 2022, contre 32,9% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021. Cette progression plus rapide de la marge brute par rapport à la croissance du chiffre d’affaires est d’autant plus notable dans le contexte inflationniste actuel et illustre la capacité du Groupe à répercuter efficacement les hausses de tarif d’achats sur ses prix de ventes.

La hausse de l’activité combinée au bon encadrement des charges sur la période se traduisent par une hausse de +13% l’EBITDA qui s’élève à 2,5 M€, représentant une marge EBITDA de 4,1% du chiffre d’affaires quasiment stable par rapport au 1er semestre 2021.

L’Agrofourniture génère un EBITDA de 3,8 M€, en forte progression de +59%, représentant une marge EBITDA de 6,9%, contre 6,1% au 1er semestre 2021.

L’Agronutrition, affiche une rentabilité temporairement freinée par les efforts de relance de l’activité associant une politique de prix offensive pour renforcer ses parts de marché et des moyens commerciaux accrus pour soutenir le déploiement de ce plan de conquête, dont les effets favorables devraient se poursuivre au 2nd semestre 2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation s’élève à 0,9 M€ contre 1,0 M€ au 1er semestre 2021.

Le résultat net part du groupe s’établit à 0,6 M€ contre 0,7 M€ au 1er semestre 2021.

UNE STRUCTURE FINANCIERE ROBUSTE

Au 30 juin 2022, la société affiche des capitaux propres de 23,1 M€ contre 22,7 M€ au 31 décembre 2021 pour un endettement financier de 29,6 M€ (intégrant les dettes envers les établissements de crédit, les dettes financières sur locations financières, les concours bancaires courants et les apports en comptes courants actionnaires). La trésorerie s’établit à 14,1 M€ contre 12,2 M€ au 31 décembre 2021.

PERSPECTIVES 2022 : une confiance réaffirmée dans un contexte de vigilance accrue

En dépit d’un début d’année caractérisé par les tensions sur le coût des matières premières affectant l’ensemble de la filière agricole, le Groupe a démontré sa capacité à répercuter efficacement les hausses de tarif d’achats enregistrées au cours de la période tout en conservant son portefeuille de clients. Ces évolutions favorables et une dynamique commerciale toujours bien orientée lui offrent une bonne visibilité sur les performances à venir s’appuyant sur une première moitié de l’année réussie ainsi qu’un bon début de 3ème trimestre.

Sur ses relais de croissance, WINFARM devrait de plus bénéficier au second semestre de l’acquisition des sociétés du Groupe Kabelis intégré dans le périmètre de consolidation au 1er août 2022. Pour rappel, en intégrant Kabelis, l’activité Paysage et Espaces Verts au sein de WINFARM du Groupe devrait représenter en année pleine un chiffre d’affaires de près de 21 M€. Cette acquisition structurante donne naissance à un champion français sur l’un des marchés les plus porteurs, lui permettant de devenir le principal acteur en Bretagne, Normandie et Pays-de-Loire.

Sur l’activité Agronutrition, les efforts engagés devraient être poursuivis au cours du 2nd semestre. Pour rappel, l’ambition du Groupe sur cette activité est de creuser l’écart avec la concurrence en valorisant la qualité de ses produits auprès d’une clientèle exigeante à la recherche de solutions de qualité.

A plus long terme, le Groupe réitère ses objectifs qui visent à l’horizon 2025 à atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en Belgique.

En 2021, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 108,0 M€ supérieur à son objectif.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’informations sur la société : www.winfarm-group.com

