COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 8 janvier 2021





WINFARM annonce l’exercice de l’option de surallocation à hauteur de 90% dans le cadre de son introduction en bourse

Exercice de l’option de surallocation à hauteur de 64 392 actions nouvelles soit 2,2 M€

Un montant définitif de l’augmentation de capital porté à 19,0 M€

Mise en œuvre du contrat de liquidité

WINFARM, n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce aujourd’hui que dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), CIC MARKET SOLUTIONS, agissant en qualité d’agent stabilisateur a exercé l’option de surallocation à hauteur de 2,2 M€ donnant lieu à l’émission de 64 392 actions nouvelles supplémentaires (sur un maximum de 71 875) au prix de l’offre, soit 35,00 euros par action.

En conséquence, le nombre total d’actions WINFARM émises dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à 543 559 actions nouvelles, soit 27,2% du capital de la société, portant ainsi la taille de l’émission à 19,0 M€. Le capital social de WINFARM est donc désormais composé de 2 001 695 actions. Les fonds levés supplémentaires issus de l’exercice de l’option de surallocation dotent Winfarm de moyens renforcés pour poursuivre son objectif de croissance externe ciblée dans des marchés de diversification comme le Paysage/ Espaces Verts et à l’international, notamment vers l’Europe du Nord (Pays-Bas, Allemagne…) afin d’acquérir une position forte au sein du marché européen de l’agriculture.

WINFARM remercie tous les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et ses partenaires qui ont participé au succès de son introduction en bourse qui s’est réalisée dans un environnement difficile marqué par le confinement et les mesures sanitaires liées au Covid-19.

Conformément à l’article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016 concernant les conditions applicables aux programmes de rachat d’actions et aux mesures de stabilisation, CIC MARKET SOLUTIONS, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique qu’il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions WINFARM comme suit :

La stabilisation a débuté le 9 décembre 2020 et s’est achevée le 8 janvier 2021. La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 30 décembre 2020. Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes :

Date Fourchette de prix des opérations de stabilisation Prix bas (en euros) Prix haut (en euros) 9/12/2020 35,00 35,00 14/12/2020 34,00 35,00 15/12/2020 34,20 34,70 16/12/2020 34,60 34,70 17/12/2020 34,70 34,70 18/12/2020 34,55 34,70 21/12/2020 34,40 34,55 22/12/2020 34,10 34,10 29/12/2020 34,60 34,60 30/12/2020 34,50 34,50

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec CIC Market Solutions

La Société a conclu un contrat de liquidité avec CIC Market Solutions, conforme à la pratique admise par la réglementation en vigueur, qui prend effet le lundi 11 janvier 2021.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

Suspension du contrat :

- Dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée1

- A la demande de l’animateur lorsque des informations portées à sa connaissance le mettent dans l’impossibilité de continuer à assurer ses obligations

Résiliation du contrat :

- Par l’émetteur, à tout moment, sans préavis dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité.

- Par l’animateur, avec un préavis de 30 jours.

- Par l’animateur lorsque le contrat de liquidity provider qui lie l’animateur à Euronext Paris est résilié.

Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec CIC Market Solutions, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

·200 000 € en espèces

Répartition du capital

Après l’exercice de l’option de surallocation, la répartition du capital et des droits de vote est, à la connaissance de la société, la suivante :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Droits de vote % des droits

de vote ANVIC 1 458 134 72,8% 1 458 134 72,8% Patrice Etienne 2 0,0% 4 0,0% Sous-total Concert 1 458 136 72,8% 1 458 138 72,8% Public 543 559 27,2% 543 559 27,2% TOTAL 2 001 695 100,0% 2 001 697 100,0%

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, Zone Industrielle de Très Le Bois, 22600 Loudéac, ainsi que sur les sites internet de la Société ( https://investir.winfarm-group.com ) et de l’AMF ( https://www.amf-france.org ). L’approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les valeurs mobilières. Ils sont également invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’enregistrement, notamment le risque lié à une crise sanitaire, le risque lié à la gestion de la croissance externe et celui lié à la dépendance concernant l’achat de matières premières, ainsi qu’au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières

offertes » de la Note d’opération.

Partenaires de l’opération

CIC Market Solutions Listing Sponsor, Chef de File et Teneur de Livre Fidal Conseil juridique de l’Opération Actifin Communication financière Deloitte Commissaire aux Comptes Ouest Conseils Commissaire aux Comptes ALC Audit Commissaire aux Comptes

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 14 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 41 000 clients en France et en Belgique.

En 2019, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 M€ en 2019 (+8%), et une marge EBITDA ajustée de 5,6%*. En 2020, le Groupe entend poursuivre sa trajectoire de croissance rentable avec un chiffre d’affaires attendu de 97 M€, en croissance de +12%, et une rentabilité toujours solide.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

* EBITDA retraité des coûts liés au sponsoring d’une équipe de cyclisme et des droits à l’image versés à des cyclistes professionnels pour un montant de 3,2 M€ en 2019. Il est à noter que les contrats de sponsoring et de droits à l’image s’arrêtent en fin d’année 2020.

1 Article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018, suspension du contrat de liquidité :

L’exécution du contrat de liquidité est suspendue :

- pendant la réalisation de mesures de stabilisation au sens du règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché. La suspension du contrat de liquidité intervient à compter de l’admission aux négociations des titres concernés par les mesures de stabilisation jusqu’à la publication des informations mentionnées à l’article 6 paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2016/1052 ;

