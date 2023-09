Winfarm est spécialisé dans la vente à distance de produits d'agriculture destinés aux éleveurs, aux agriculteurs, aux spécialistes des chevaux et aux professionnels des espaces verts. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente à distance de produits à destination du monde agricole, des métiers du cheval et des professionnels des espaces verts (89,2% ; Vital Concept) : aliments, semences, équipements, produits d'entretien, vêtements, etc. ; - fabrication de produits de santé, de nutrition et d'hygiène animale (9,3% ; Alphatech et Germaferm) ; - prestations de conseil, d'accompagnement technique et de formation des agriculteurs (0,9% ; Agri-tech Service) ; - exploitation d'une ferme expérimentale (0,5% ; Bel-Orient) ; - autres (0,1%). 80,7% du CA est réalisé en France.

Secteur Pêche et agriculture