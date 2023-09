Wingstop Inc. est une chaîne de restauration rapide et décontractée axée sur les ailes de poulet, qui compte plus de 1 950 établissements dans le monde. La société a pour activité le franchisage et l'exploitation de restaurants Wingstop. La société est principalement un franchiseur, avec environ 98% de ses restaurants détenus et exploités par des franchisés indépendants. Elle propose des ailes classiques et désossées, des tenders et des sandwichs au poulet, toujours cuits à la commande et saucés à la main dans environ 11 saveurs distinctes. La société complète également ses ailes, ses tenders et ses sandwichs au poulet avec des frites assaisonnées, du ranch, des trempettes au fromage bleu, des carottes et du céleri coupés à la main. Elle propose diverses options de commande, notamment à consommer sur place, à emporter, individuelles, combo et packs familiaux. Elle a également développé un site web personnalisé et une application de commande mobile. La société exploite environ 1 916 restaurants dans 44 États et neuf pays.

Secteur Restaurants et bars