WINGTECH TECHNOLOGY CO., LTD, anciennement JOIN-IN (HOLDING) CO.,LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement et la fabrication de terminaux mobiles et de produits matériels intelligents. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur de la fabrication d'équipements électroniques est principalement engagé dans la recherche et la fabrication de produits d'équipement Internet mobile, principalement basés sur les téléphones intelligents. Le secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie est principalement engagé dans le développement et l'exploitation de biens immobiliers, la gestion immobilière, l'investissement hôtelier et la gestion hôtelière. Le secteur de la gestion des investissements est principalement engagé dans la gestion des investissements. Les principaux produits de la société sont les produits de communication mobile, les équipements de communication mobile et les logements commerciaux. La société exerce ses activités sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Téléphones et appareils portatifs