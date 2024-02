Winking Studios Ltd est un holding d'investissement qui exploite des studios d'externalisation artistique et de développement de jeux en République populaire de Chine (RPC). Les segments de la société comprennent le fabricant d'équipement original (segment d'externalisation artistique), le fabricant de conception originale (segment de développement de jeux) et l'édition globale et autres. Le segment de l'externalisation artistique crée et développe des actifs artistiques numériques dans le cadre de sa prestation de services d'externalisation artistique. Il fournit des services de conception, y compris l'art conceptuel en 2D, la modélisation en 3D, l'animation en 2D, l'animation en 3D et les effets visuels, qui comprennent la conception de l'environnement et la conception des personnages de jeu. Le segment Développement de jeux fournit des services de développement de jeux, y compris la programmation, le développement, la conception et l'écriture de scénarios de jeux. Le segment de l'édition mondiale et des autres services publie des jeux développés par l'entreprise et par des développeurs tiers sur des plateformes de jeux mondiales, notamment PlayStation, Switch et Steam.