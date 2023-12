Winnebago Industries, Inc. fabrique des véhicules de loisirs (VR) et des produits marins avec un portefeuille diversifié utilisé principalement pour les voyages de loisirs et les activités récréatives de plein air. Elle conçoit et fabrique également des solutions de batteries avancées qui fournissent de l'énergie à la maison, en soutenant les fonctions électriques internes et les appareils pour une gamme de produits d'extérieur, y compris les véhicules de loisirs, les bateaux, les véhicules spécialisés et autres véhicules à basse vitesse, ainsi que d'autres applications industrielles. Elle produit ses unités de véhicules de loisirs remorquables dans l'Indiana, ses unités de véhicules de loisirs motorisés dans l'Iowa et l'Indiana, ses unités marines dans l'Indiana et en Floride, et ses solutions de batteries en Floride. Ses produits sont proposés sous les marques Winnebago, Grand Design, Chris-Craft, Newmar et Barletta, qui sont utilisées principalement pour les voyages de loisirs et les activités récréatives de plein air. Ses segments comprennent les remorques Grand Design, les remorques Winnebago, les camping-cars Winnebago, les camping-cars Newmar, les bateaux Chris-Craft, les bateaux Barletta, les véhicules spécialisés Winnebago et Lithionics.

Secteur Produits de récréation