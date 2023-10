Winnebago Industries, Inc. est un fabricant de véhicules de loisirs (VR) et de produits marins avec un portefeuille diversifié utilisé principalement pour les voyages de loisirs et les activités récréatives de plein air. Les secteurs d'activité de la société comprennent les véhicules tractables, les autocaravanes et les produits marins. Le secteur des véhicules tractables comprend les produits non motorisés qui sont tractés par un autre véhicule, ainsi que d'autres produits manufacturés et services connexes. Le secteur des autocaravanes comprend des produits dotés d'un châssis motorisé, ainsi que d'autres produits et services manufacturés connexes. Le segment Marine comprend les produits qui incluent les bateaux, ainsi que les produits manufacturés et les services. Les segments de la société comprennent également les remorques Grand Design, les remorques Winnebago, les camping-cars Winnebago, les camping-cars Newmar, les bateaux Chris-Craft, les bateaux Barletta et les véhicules spécialisés Winnebago. Elle produit ses unités remorquables dans l'Indiana et ses unités de camping-cars dans l'Iowa et l'Indiana. La société propose également diverses solutions de batteries.

Secteur Consommation cyclique