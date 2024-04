Winpak Ltd. est une société canadienne qui fabrique et distribue des matériaux d'emballage et des machines d'emballage connexes. Les produits de la société sont principalement utilisés pour l'emballage de denrées périssables, de boissons et dans les applications de soins de santé. La société opère à travers trois segments : L'emballage flexible, l'emballage rigide et les machines d'emballage et d'operculage flexibles. Le secteur de l'emballage souple comprend les groupes de produits suivants : emballage sous atmosphère modifiée, films spécialisés et nylon à orientation biaxiale. Les segments de l'emballage rigide et de l'operculage flexible comprennent les groupes de produits des conteneurs rigides, de l'operculage et de l'emballage imprimé spécialisé. Les contenants rigides comprennent les contenants de contrôle des portions et les contenants à portion unique, ainsi que les feuilles de plastique, les barquettes sur mesure et les barquettes pour autoclave. Le segment des machines d'emballage comprend une gamme complète de machines horizontales de remplissage/scellage pour les récipients préformés et de machines verticales de formage/remplissage/scellage pour les produits liquides et semi-liquides pompables et certains produits secs.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier