Winsome Resources Limited est une société australienne d'exploration et de développement axée sur le lithium, qui possède quatre zones de projet au Québec, au Canada. Les projets détenus à 100 % par la société comprennent le projet de lithium Cancet, le projet de lithium Adina, le projet Sirmac-Clappier et le projet Tilly. Ses projets avancés - Cancet et Adina - offrent des gisements de lithium peu profonds et à haute teneur. Le projet Cancet Lithium comprend un terrain substantiel de plus de 200 kilomètres carrés (km2). Le projet Sirmac-Clappier est composé d'environ 39 claims pour une superficie totale de 1 931 hectares (ha), affleurant des gisements de lithium à haute teneur dans des pegmatites contenant du spodumène. Le projet Tilly est constitué d'environ 91 claims et couvre 47 km2. La société détient également 100 % des droits d'achat de lithium, de césium et de tantale du projet Case Lake de Power Metals Corp (PWM), dans l'est de l'Ontario, ainsi qu'une participation d'environ 19,6 % dans PWM. La société possède une option sur les 29 claims de la propriété Jackpot, située immédiatement au nord d'Adina.

