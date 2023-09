Winsome Resources Limited est une société d'exploration et de développement basée en Australie. La société se concentre sur l'exploration et le développement de concentré de spodumène, qui peut être converti dans de nombreuses applications de batteries différentes. Son portefeuille de projets d'exploration du lithium se trouve dans la région de la Baie James, dans la province de Québec, au Canada. Ses projets comprennent Cancet, Adina et Sirmac-Clappier. Son projet Cancet est situé à environ 155 kilomètres (km) à l'est de Radisson, dans un cadre géologique avec une pegmatite minéralisée contenant du spodumène. Le projet Adina est situé à environ 350 km à l'est de Radisson et à environ 80 km au sud-est de La Grande 4, dans le nord-ouest de la province de Québec, au Canada, et comprend environ 57 claims. Le projet Sirmac-Clapier est situé à environ 105 km au nord-ouest de Chibougamau et à 330 km au nord-est de la ville de Val-d'Or dans la province de Québec, au Canada. Le projet Sirmac-Clapier comprend environ 77 claims.

Secteur Exploitations minières et métallurgie