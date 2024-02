Winton Land Limited est un promoteur de terrains résidentiels basé en Nouvelle-Zélande. La société est spécialisée dans le développement de quartiers intégrés et entièrement planifiés. La société possède un portefeuille de 26 projets, soit un total combiné d'environ 6 500 lots résidentiels, logements, unités d'appartements et unités de villages de retraite. La société se divise en trois segments : Développement résidentiel, Villages de retraite et Portefeuille commercial. Le segment du développement résidentiel conçoit, développe, commercialise et vend des propriétés résidentielles à des clients externes. Il s'agit notamment de terrains, de logements, de maisons de ville et d'appartements, avec des activités en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le segment des villages de retraite développe et exploite des villages de retraite en Nouvelle-Zélande. Le segment du portefeuille commercial développe et gère un portefeuille commercial pour produire des revenus locatifs et une plus-value en capital en Nouvelle-Zélande. Ses filiales comprennent Ayrburn Wines Online Limited, Beaches Developments Limited, Cracker Bay Holdings Limited et d'autres.

Secteur Développement et opérations immobilières