Wipro Limited : Jefferies & Co. n'est plus neutre mais vendeur

Données financières INR USD EUR CA 2023 906 Mrd 11 451 M 11 262 M Résultat net 2023 131 Mrd 1 657 M 1 629 M Tréso. nette 2023 256 Mrd 3 235 M 3 182 M PER 2023 17,8x Rendement 2023 2,07% Capitalisation 2 307 Mrd 29 161 M 28 679 M VE / CA 2023 2,26x VE / CA 2024 1,94x Nbr Employés 240 000 Flottant 26,5% Graphique WIPRO LIMITED Tendances analyse technique WIPRO LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 42 Dernier Cours de Clôture 420,80 INR Objectif de cours Moyen 529,79 INR Ecart / Objectif Moyen 25,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Thierry Delaporte CEO, Executive Director & Managing Director Jatin Pravinchandra Dalal President & Chief Financial Officer Rishad Azim Premji Executive Chairman Subha Tatavarti Chief Technology Officer Harmeet Chauhan Global Head-Engineering, Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) WIPRO LIMITED -41.16% 29 161 ACCENTURE PLC -32.60% 176 734 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -12.05% 152 067 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -11.89% 90 451 INFOSYS LIMITED -20.61% 79 449 SNOWFLAKE INC. -53.04% 50 598