Wipro Limited figure parmi les principales sociétés de services informatiques mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services informatiques (98,8%) : prestations de conseil en architecture des systèmes d'information, prestations d'ingénierie, développement et intégration d'applications de gestion (gestion de la relation client, planification des ressources d'entreprise, gestion de la chaîne logistique, etc.), prestations d'infogérance, de maintenance, etc. ; - vente de matériel informatique (1,2%) : PC, ordinateurs portables, serveurs, produits de stockage, logiciels, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (13,2%), Amériques (57,5%), Europe (26,6%) et autres (2,7%).

Secteur Services et conseils en informatique