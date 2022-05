Crédit Agricole CIB renouvelle sa confiance à Wipro pour l'accompagner dans la transformation de son infrastructure IT

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), l'un des leaders mondiaux des technologies de l'information, du conseil et des services de gestion, annonce aujourd'hui l'extension de son accord stratégique avec Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole.

Cet engagement s'inscrit dans le prolongement de la relation que Crédit Agricole CIB et Wipro entretiennent depuis dix ans. Il permettra à la Banque de disposer d'une équipe élargie d'experts Wipro qui contribueront à la gestion de son infrastructure informatique.

Wipro permettra à Crédit Agricole CIB d'adopter les dernières technologies cloud et les pratiques agiles afin d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et services et d’améliorer la satisfaction de ses clients.

Thierry Delaporte, PDG et Directeur Général, Wipro Limited, a déclaré : "Ce nouvel accord est une confirmation de notre solide relation avec Crédit Agricole CIB. Nous restons déterminés à la renforcer et à contribuer à leur transformation. Sous la direction de Graziella Neuvéglise, Directrice régionale et générale de Wipro pour l'Europe du Sud, nous continuerons à investir pour apporter plus de valeur ajoutée et d’innovation à Crédit Agricole CIB, de manière efficace et durable."

Pierre Dulon, Directeur général adjoint et responsable des services informatiques et opérationnels de Crédit Agricole CIB, commente : "Wipro partage notre vision du rôle que la transformation technologique va jouer dans le secteur de la banque de financement et d'investissement, où l'efficacité, le caractère durable et l'innovation seront les moteurs du succès. Pour concrétiser cette vision, nous avions besoin d'un partenaire doté d'une approche stratégique. Wipro a prouvé qu'il était ce partenaire au cours des dix dernières années et il nous aidera à préparer la prochaine étape de notre croissance."

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une entreprise mondiale de premier plan, spécialisée dans l’informatique, le conseil et les services de gestion des processus métier. Nous exploitons la puissance de l'informatique cognitive, de l'hyper-automatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter et réussir dans le monde numérique. Notre entreprise est reconnue à l’échelle mondiale pour son portefeuille complet de services, son engagement solide en faveur du développement durable, et son comportement citoyen. Plus de 240 000 employés travaillent au service de nos clients sur tous les continents. Ensemble, nous imaginons et construisons un avenir meilleur et audacieux.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document représentent les opinions de Wipro concernant des événements futurs, dont beaucoup sont, par nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats financiers, ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document sont sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient conduire à ce que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats indiqués dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, les actions d'entreprise proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage relatif aux coûts, des augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, des dépassements de temps et de coûts sur des contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, des restrictions en matière d'immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, une diminution de la demande en technologie dans nos principaux domaines d'activité, des perturbations des réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer des rachats potentiels, des actions en dommages et intérêts sur nos contrats de services, le succès des sociétés dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, la suppression d’incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique, la guerre, des restrictions légales sur la levée de capitaux ou l'acquisition de sociétés en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie. Les effets de la pandémie de COVID-19 pourraient avoir un impact sur les dépenses technologiques, la demande pour nos produits, l’ampleur des dépenses des clients et leur capacité et leur volonté d'acheter nos offres, ils pourraient retarder les décisions d'achat de clients potentiels, compromettre notre capacité à fournir des services de conseil sur site et à livrer nos clients, ou retarder la fourniture de nos offres, avec au bout du compte des effets négatifs possibles sur nos futures ventes, résultats d'exploitation et performances financières globales. Nos opérations peuvent également être affectées par une série de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19 qui ne sont pas sous notre contrôle. D'autres risques susceptibles d'affecter nos résultats d'exploitation futurs sont plus amplement décrits dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, les rapports annuels sur le formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Nous pouvons, parfois, faire d'autres déclarations prévisionnelles écrites et orales, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission et dans nos rapports aux actionnaires. Nous ne prenons aucun engagement concernant la mise à jour des déclarations prévisionnelles qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220509005085/fr/