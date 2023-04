L'entreprise indienne Wipro envisage un rachat d'actions lors de la réunion de son conseil d'administration cette semaine

Les sociétés indiennes de services informatiques sont confrontées à des défis et leurs actions sont sous pression, car les clients réduisent leurs budgets et leurs projets, en raison des craintes d'une récession dans les principales économies et des récentes turbulences dans le secteur bancaire mondial.

Wipro, qui présentera ses résultats du quatrième trimestre jeudi, a racheté des actions pour la dernière fois en octobre 2020. Ce rachat d'actions s'est élevé à 95 milliards de roupies indiennes (1,16 milliard de dollars).

Tata Consultancy Services et Infosys, les deux grands concurrents de Wipro, ont annoncé des bénéfices plus faibles et prévoient un environnement incertain pour l'exercice financier qui se terminera en mars 2024.

Les actions de Wipro sont en baisse de 6,3 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de plus de 45 % en 2022.

(1 $ = 82,0300 roupies indiennes)