L'entreprise indienne Wipro voit une pression sur les marges au cours des prochains trimestres en raison de l'attrition.

"Nous constatons des marges légèrement inférieures à la fourchette que nous avons vue dans le passé. Certaines augmentations de salaire sont prévues et nous devons certainement surveiller attentivement les déplacements", a déclaré le directeur financier de Wipro, Jatin Dalal, dans une interview.

Wipro a fait état d'un gain de près de 4 % en glissement annuel du bénéfice net consolidé pour le trimestre se terminant le 31 mars, tandis que le revenu a augmenté de 28,4 %.

La marge d'exploitation des services informatiques de la société s'est établie à 17 % pour le trimestre de mars, contre 21 % un an plus tôt.

La société prévoit que le chiffre d'affaires de l'activité de services informatiques pour le trimestre de juin se situera entre 2,75 et 2,80 milliards de dollars, soit une croissance séquentielle de 1 à 3 %.

"Nous ne voyons pas de ralentissement des dépenses des clients et nos chiffres de commandes sont assez solides. Il n'y a rien à l'horizon qui nous inquiète", a déclaré M. Dalal.

L'augmentation des investissements dans des domaines allant de l'informatique en nuage à la cybersécurité par diverses entreprises pendant la pandémie a stimulé la demande pour l'industrie informatique indienne, qui pèse 195 milliards de dollars.

Cependant, la demande a également entraîné une forte attrition parmi les employés et les marges ont souffert en raison de l'augmentation des coûts liés aux employés, comme les hausses de salaire.

Wipro a déclaré qu'elle doublerait le nombre de ses embauches de nouveaux employés au cours de l'exercice 22-23, contre environ 19 000 l'année dernière.

Ses pairs Infosys, Tata Consultancy Services, HCL Technologies ont fait des ajouts nets de plus de 190 000 personnes au cours de l'exercice 2021-22, soit plus de 50% de plus que l'année fiscale précédente.

Wipro a également déclaré que des discussions étaient en cours avec les clients pour améliorer les prix, une tendance signalée par Infosys il y a quelques jours, étant donné l'inflation plus élevée.

"L'environnement est assez positif pour chercher à augmenter les prix et cette discussion est déjà en cours", a déclaré M. Dalal.