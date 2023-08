Le déploiement rapide de l'IA et d'autres technologies de rupture crée des défis de cybersécurité sans précédent pour les entreprises de tous les secteurs d'activité

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société leader en conseil et services technologiques, a publié aujourd'hui l'édition 2023 de son « Rapport sur l'état de la cybersécurité » (#SOCR). Ce rapport présente un examen approfondi des tendances en matière de cybersécurité dans trois zones géographiques et sept secteurs d'activité. Il fournit aux responsables de la sécurité des informations précieuses sur les tendances du secteur, leur permettant de comparer leur parcours cybernétique à celui de leurs pairs et de déterminer les mesures à prendre pour atteindre la cyber-résilience à l'avenir.

« Les RSSI sont confrontés à des changements perturbateurs sans précédent dans le paysage de la cybersécurité », a déclaré Tony Buffomante, vice-président principal et Chef mondial de la division Cybersécurité et Services liés aux risques, chez Wipro Limited. « Alors que le parcours d'adoption du cloud commence à mûrir, la nouvelle frontière de l'IA générative fait que les données circulent plus rapidement dans un environnement sans frontières ni contrôles développés. Wipro est particulièrement bien placé pour aider les clients à naviguer dans cette nouvelle frontière. »

Les conclusions de Wipro résument l'état actuel de la cybersécurité au sein de quatre piliers de résilience :

Cyber-attaques, violations et lois

Capacités cybernétiques de l'entreprise

Collaboration

L'avenir de la cybersécurité

« Les incertitudes politiques et économiques, associées à la montée en puissance de nouvelles technologies sophistiquées, notamment l'IA générative et l'apprentissage automatique, créent un écart croissant en matière de cyber-résilience au sein de nombreuses entreprises », a déclaré Josey George, rédacteur en chef du SOCR, directeur général, stratégie et fusions-acquisitions, Wipro CRS. « Les idées et les recommandations contenues dans le SOCR aideront les entreprises à identifier les préoccupations en matière de sécurité, de risque et de conformité et fourniront une voie pour atteindre des opérations plus résilientes qui peuvent soutenir des objectifs stratégiques et alignés sur l'entreprise. »

Le rapport comprend les réponses des responsables de la sécurité de 345 entreprises aux États-Unis, en Europe et dans les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, qui ont répondu à 30 questions sur les tendances, la gouvernance, les pratiques de sécurité, la collaboration et les meilleures pratiques. L'analyse de Wipro sur les attaques des États-nations est basée sur plus de 1 110 points de données d'attaques recueillis par le Council on Foreign Relations. Les informations sur la notification des violations et les lois mondiales sur le transfert de données sont basées sur des données agrégées à partir de plusieurs lois et sites Web gouvernementaux concernant les réglementations dans 23 pays. Enfin, l'équipe de recherche de Wipro a analysé plus de 24 900 dépôts de brevets dans 21 pays.

