Les actions indiennes augmentent en raison de la baisse des prix du pétrole ; les données sur l'inflation sont attendues.

L'Inde, troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, bénéficie d'une baisse des prix car elle fait baisser l'inflation importée.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,21% à 17 020 à 0347 GMT, et le S&P BSE Sensex était en hausse de 0,1% à 57 206,47. Mardi, les deux indices avaient clôturé à leur plus bas niveau depuis une semaine - marquant leur troisième session consécutive de pertes - sur fond d'aversion au risque au niveau mondial.

Les prix du pétrole ont chuté pour une troisième session consécutive mercredi, les investisseurs s'inquiétant d'un coup porté à la demande de carburant dans un contexte de craintes d'une récession mondiale et d'un resserrement des restrictions COVID-19 en Chine. [O/R]

Pendant ce temps, un sondage Reuters a révélé que l'inflation de détail de l'Inde s'est accélérée pour atteindre le niveau le plus élevé sur cinq mois de 7,30 % en septembre en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires, restant bien au-dessus de la bande de tolérance supérieure de la Reserve Bank of India pour un neuvième mois. Les données sont attendues après les heures de marché.

L'indice du secteur informatique du Nifty a progressé de 0,79 % dans les premiers échanges et a été le plus performant parmi les autres sous-indices.

Les fournisseurs de services informatiques Wipro Ltd et HCL Technologies Ltd ont grimpé de 0,8 % et de 2 %, respectivement, avant la publication de leurs résultats trimestriels plus tard dans la journée.

Les actions asiatiques étaient à leur plus bas niveau depuis deux ans mercredi, en raison de la volatilité à Wall street, de la hausse du dollar et de l'instabilité du marché obligataire britannique. Les marchés attendaient également les données sur l'inflation américaine jeudi qui ont gardé les investisseurs sur le qui-vive. [MKTS/GLOB]