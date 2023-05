Wipro Engineering Edge s'associe à Spartan Radar pour améliorer les solutions de conduite assistée et automatisée sur sa plateforme ‘Cloud Car'

En plus du partenariat, Wipro Ventures investit dans Spartan Radar dans le cadre du tour de financement de série B de la société

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société de conseils et de services technologiques de premier plan, a annoncé aujourd’hui un partenariat entre sa branche d'activité Engineering Edge et Spartan Radar, un fournisseur de logiciels de capteurs de mobilité automatisés, en vue de construire des solutions pour véhicules avancées. Conjointement à cet accord, Wipro Ventures, la branche Investissement corporate de Wipro, a annoncé avoir investi dans le tour de financement de série B de Spartan Radar.

Le partenariat et l’investissement permettront à Wipro de tirer parti de la technologie de radar d'imagerie 4D défini par logiciel de Spartan Radar pour construire des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de nouvelle génération sur la plateforme Wipro Cloud Car. La solution conjointe sera disponible pour les équipementiers automobiles (OEM) et leurs fournisseurs directs (fournisseurs de niveau 1) pour permettre des solutions de conduite assistée et automatisée. Ces solutions économiques uniques amélioreront la sécurité et permettront aux conducteurs de moderniser leurs voitures avec les fonctionnalités qu’ils désirent.

« La plupart des véhicules sont livrés avec des fonctionnalités ADAS prédéfinies, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une modernisation ou d’une mise à niveau », a déclaré Thomas Mueller, directeur de la technologie chez Wipro Engineering Edge. « Notre objectif est de permettre aux équipementiers d’installer un ensemble de capteurs très performants et abordables sur chaque véhicule, rendant ainsi chaque voiture capable d’offrir un système avancé d'aide à la conduite et une conduite autonome conditionnelle. Notre plateforme Cloud Car fournira la technologie de Spartan aux plus importants équipementiers et fournisseurs de niveau 1, les aidant ainsi à proposer des ADAS économiques, prêts pour l'avenir, qui autorisent une évolutivité transparente. »

« Spartan comble les vides entre les ADAS d’aujourd’hui et les véhicules autonomes de demain », a affirmé Nathan Mintz, directeur général et cofondateur de Spartan. « Notre mission consiste à corriger fondamentalement les lacunes des radars, comme une faible résolution, une portée minimale et une intégration de l’IA pour créer un radar d'imagerie 4D haute résolution disruptif, piloté par logiciel. La collaboration avec l’équipe de Wipro Cloud Car nous permettra de fournir au secteur des améliorations de la sécurité de haute qualité offrant un bon rapport coût-efficacité. »

De plus, les produits Spartan seront intégrés dans la propriété intellectuelle du pipeline d’IA et du moteur de données Cloud Car de Wipro, permettant aux équipementiers d’offrir des fonctionnalités ADAS à la demande. Ce partenariat permettra aux constructeurs automobiles de fabriquer des voitures qui s’améliorent en permanence.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexe des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec plus de 250 000 employés et des partenaires commerciaux dans 66 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Internet à l’adresse www.wipro.com.

