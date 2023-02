Wipro Lab45 met à profit la puissance technologique de la blockchain pour métamorphoser l'identification et la vérification numériques

Wipro lance DICE ID (Decentralized Identity and Credential Exchange) pour rendre l’identification numérique et la vérification des identifiants plus rapides, plus faciles et mieux sécurisées

DICE ID établit d'emblée la confiance entre les parties et permet aux utilisateurs finaux de contrôler leurs données personnelles

Wipro a été inscrit récemment sur la liste Forbes Blockchain 50 2023

Wipro Lab45, le laboratoire d’innovation de Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), la société leader des services et du conseil en technologies, a annoncé aujourd’hui le lancement de DICE ID (Decentralized Identity and Credential Exchange). DICE ID permet aux utilisateurs de contrôler leurs données personnelles et offre un partage plus rapide, plus facile et plus sécurisé des informations privées en ligne.

Basé sur la technologie de la blockchain, DICE ID délivre et vérifie des identifiants numériques infalsifiables et auto-vérifiables. DICE ID stocke les données personnelles vérifiées des émetteurs certifiés dans un portefeuille d’identifiants appartenant à l’utilisateur. (Voir la vidéo)

Toutes les données sont cryptées et intégrées et seul l’utilisateur les reçoit dans son propre portefeuille d’identifiants. Ce portefeuille numérique peut être utilisé pour partager des données d’identité ou des identifiants à des fins très variées, par exemple avec des employeurs actuels ou potentiels, des prestataires de services de santé ou financiers ou des établissements d’enseignement. Avec DICE ID, les utilisateurs contrôlent eux-mêmes leurs données personnelles, ce qui leur permet de décider exactement quelle quantité et quel type de données ils souhaitent divulguer dans les environnements numériques.

«DICE ID applique les principes fondamentaux de la technologie de la blockchain pour transformer la façon dont les consommateurs gèrent leurs identifiants en ligne, a déclaré Subha Tatavarti, directrice de la technologie, Wipro Limited. Actuellement, l’identification en ligne repose sur l’utilisation d’une authentification unique, ce qui oblige les utilisateurs à partager des données personnelles avec plusieurs tiers. En facilitant et sécurisant plus que jamais la gestion du partage des données personnelles sur les plateformes numériques, DICE ID redonne le pouvoir aux personnes. Nous pensons que la technologie décentralisée d’identification et de données vérifiables va changer la donne et métamorphoser la question de l’identification. Et nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de cette technologie innovante.»

DICE ID utilise le modèle open data d’identifiants vérifiables du W3C (World Wide Web Consortium), qui rend les données d’identification lisibles à la machine et interopérables et permet un échange sécurisé entre les acteurs de l’écosystème.

Déjà utilisé de diverses manières depuis septembre 2022 par des clients sélectionnés, DICE ID s’avère particulièrement puissant s’agissant de vérifier des identifiants à des fins de recherche de talents et de crowd-sourcing.

Quelques exemples d’utilisation de DICE ID:

Le secteur de l’edtech, les universités et les communautés de crowd-sourcing utilisent DICE ID pour créer un écosystème d’échange de talents grâce à des identifiants de compétences portables pour les apprenants et les travailleurs indépendants.

Les fintechs et les établissements financiers utilisent DICE ID pour gérer le consentement des utilisateurs et leur permettre de partager leurs données tout en protégeant la confidentialité de leurs données personnelles.

Les start-ups de technologies de la santé utilisent DICE ID pour protéger les données médicales et renforcer ainsi la confiance des patients dans leur plateforme.

Les organismes gouvernementaux utilisent DICE ID pour aider les citoyens à prouver leur éligibilité aux prestations sociales et autres avantages sociaux.

Les plateformes de métaverse utilisent DICE ID pour créer des communautés résistantes aux attaques Sybil grâce à des identités pseudonymes pour les avatars.

Pour plus d’informations sur Lab45, visiter le site Web www.wipro.com/lab45; pour DICE ID, rendez-vous à l’adresse https://www.diceid.com/

