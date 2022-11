Wipro annonce l'ouverture de son siège social pour l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique à Dubaï

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), une entreprise de premier plan spécialisée dans le conseil et les services d’informatique, a annoncé l’ouverture de son siège de l’unité de marché stratégique pour la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (APMOA) à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Son Altesse Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier et président du conseil exécutif de Dubaï, et Son Altesse Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-dirigeant de Dubaï, vice-premier ministre et ministre des finances des EAU, ainsi que d'éminents responsables du pays, ont visité le nouveau siège le jour de son inauguration.

Son Altesse Sheikh Hamdan bin Mohammed a déclaré : « L'établissement du niveau site de Wipro à Dubaï reflète le profil croissant de l'émirat en tant que centre mondial pour les entreprises de technologie de l'information de premier plan. En fait, la vision du vice-président et premier ministre des EAU et souverain de Dubaï, son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en faveur d'une croissance axée sur l'innovation, a fait de Dubaï un pôle d'attraction pour les investissements des principaux acteurs mondiaux dans les industries façonnant l'avenir de l'économie mondiale. Dubaï a créé une infrastructure et un écosystème dynamiques pour le secteur de technologies de l'information, ainsi que des cadres réglementaires conçus pour soutenir l'innovation, l'esprit d'entreprise et l'expansion des entreprises. La ville constitue également la base idéale pour accéder à certains des meilleurs talents technologiques du monde, qui continuent de graviter vers Dubaï pour profiter de ses riches opportunités de croissance et de son niveau de vie élevé. Au cours des dix dernières années, Dubaï a connu de plusieurs grandes réussites mondiales en termes de technologie qui ont encore renforcé le profil de la ville en tant que point focal mondial pour la croissance et les entreprises dans ce secteur. »

Situé au cœur de One Central, l'établissement commercial dynamique au Dubai World Trade Centre, le nouveau siège de Wipro dirigera ses efforts d’expansion et d’investissement dans les EAU et la région APMOA. En outre, il accommodera les objectifs des entreprises, des technologies et de transformation des clients dans des secteurs cibles tels que les services financiers, le commerce au détail, les télécommunications, l'énergie et les services publics, ainsi que le secteur public. En effet, Wipro a commencé ses opérations dans la région du Moyen-Orient aux Émirats Arabes Unis en 2001 et est aujourd'hui présente dans plusieurs pays de la région. De plus, l'unité stratégique du marché d’APMOA génère environ 1,5 milliard de dollars de revenus pour Wipro et emploie plus de 30 000 personnes.

Rishad Premji, président exécutif de Wipro Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis d'inaugurer notre siège pour la région APMOA à Dubaï, ce qui ouvre un nouveau chapitre pour Wipro dans un marché en évolution rapide axé sur la technologie. Dubaï est une porte ouverte sur le monde, et son gouvernement progressiste, sa main-d'œuvre multiculturelle et ses politiques favorables aux entreprises en font un lieu idéal pour nous alors que nous étendons notre empreinte dans les régions APMOA. »

Il faudra noter que les partenariats conclus dans l’écosystème sont l'un des principaux piliers de la stratégie commerciale de Wipro. Le siège de l’entreprise dans la région APMOA comprendra un espace de co-innovation, où des partenaires stratégiques, dont AWS, Microsoft, HPE, Informatica, Palo Alto Networks, SAS et Snowflake, collaboreront avec Wipro pour co-créer des solutions communes répondant aux besoins évolutifs des secteurs et technologies clés.

Rassemblant le pouvoir du groupe Wipro, le siège social abritera des équipes locales spécialisées de Capco, son bureau mondial de conseil en technologie et en gestion axé sur les services financiers, et de Designit, sa société de conception et d'innovation stratégiques, offrant le meilleur des capacités différenciées de Wipro dans la région. En outre, Wipro a introduit dans la région Lab45, un espace d'innovation visionnaire pour développer des solutions révolutionnaires afin de favoriser et d'accélérer l'idéation avec les clients.

De plus, Thierry Delaporte, PDG et directeur administratif chez Wipro Limited, a déclaré : « L'établissement de notre siège social ici ouvre un vaste potentiel de croissance et des opportunités de synergies dans la région entière. Les Émirats arabes unis reconnaissent la valeur stratégique de la technologie et le pouvoir transformatif des technologies numériques, ce qui permet d'apporter des changements positifs. Et Wipro partage cette vision. Nous tirerons parti de nos capacités mondiales, de notre expertise locale, ainsi que de notre écosystème mondial de partenaires pour co-créer des solutions destinées à nos clients dans la région. »

De sa part, Anis Chenchah, directeur général de la région APMOA chez Wipro Limited, a déclaré : « Je suis ravi que Wipro soit la première entreprise mondiale de notre secteur qui place trois vastes continents - l'Afrique, l'Asie et l'Océanie - sous une direction unifiée, dont le siège se trouve dans ma ville natale de Dubaï. En fait, les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Asie augmentent considérablement, ce qui crée des opportunités majeures pour Wipro. Et grâce à son emplacement stratégique, à son infrastructure ultramoderne et à sa mentalité mondiale, Dubaï constitue l'endroit idéal pour favoriser la croissance de nos activités dans cette région prometteuse du monde. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une entreprise mondiale de premier plan, spécialisée dans l’informatique, le conseil et les services de gestion du processus metier, axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexe des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec plus de 250 000 employés et des partenaires commerciaux dans 66 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site électronique à l’adresse www.wipro.com.

