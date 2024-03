La solution améliorera l’activité de crédit à la consommation et de cartes de crédit de Desjardins

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE: WIPRO), une société de conseils et de services technologiques de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par Desjardins pour transformer ses solutions de crédit pour les membres et les clients.

Wipro Gallagher Solutions (WGS), une société Wipro et fournisseur de pointe de la solution phare d'octroi de prêts (LOS) NetOxygen basée sur le Cloud, intégrera et gérera les multiples systèmes internes et anciens de Desjardins afin de regrouper tous ses systèmes d'octroi de prêts sur une plateforme unique, conduisant à une meilleure expérience client, à des gains d'efficacité et à des réductions de coûts.

Ce programme de transformation fournira aux membres et clients de Desjardins une expérience de prêt numérique pratique, accessible à tout moment, n'importe où et sur n’importe quel terminal. Il éliminera par ailleurs les tâches opérationnelles grâce à l’automatisation, permettant aux employés de Desjardins de se concentrer sur les services de conseil et la gestion des transactions plus complexes.

Kim Watson, présidente et directrice générale de Wipro Solutions Canada Limited, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par les perspectives offertes par ce projet pour l’avenir des services de prêt, exploitant les capacités numériques de pointe de NetOxygen. La transformation des services bancaires aux particuliers de Desjardins lui permettra de mieux servir sa clientèle et de simplifier ses procédures afin de réaliser ses ambitions. »

Nathalie Larue, première vice-présidente des services aux particuliers du groupe Desjardins, a affirmé : « Chez Desjardins, nous nous engageons à répondre aux besoins de nos membres et de nos clients en vue de continuer à améliorer et à simplifier leurs expériences. La solution NetOxygen étant parfaitement alignée avec la vision de Desjardins, Wipro est le choix qui s'impose pour notre partenariat stratégique dans la cadre de ce parcours de transformation majeur. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE: WIPRO) est une société de conseils et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. Mettant à profit notre portefeuille complet de capacités dans les domaines des conseils, du design, de l’ingénierie et des opérations, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à développer des entreprises durables, prêtes pour l'avenir. Avec près de 240 000 employés et des partenaires commerciaux dans 65 pays, nous concrétisons la promesse d’aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en perpétuel changement. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Internet à l’adresse www.wipro.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer de la croissance et à la gérer, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d’immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d’intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d’incitations fiscales gouvernementales, l’instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l’acquisition de sociétés en dehors de l’Inde, l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Les risques supplémentaires susceptibles d’affecter nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous sommes susceptibles, à l’occasion, de faire des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse et dans nos rapports aux actionnaires. Nous rejetons toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240313347572/fr/