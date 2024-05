Wipro VisionEdge+ permet aux détaillants d'améliorer l'expérience client et de générer des recettes publicitaires supplémentaires dans les magasins physiques

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), leader parmi les sociétés de conseil et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui l'élargissement des capacités axées sur le commerce de détail au sein de Wipro VisionEDGE+. Cette offre améliorée, développée en partenariat avec Cisco et AT&T, et exploitant Amazon Web Services (AWS), constitue une plateforme globale de transformation de la vente au détail conçue pour libérer tout le potentiel du réseau médiatique de la vente au détail.

Selon la National Retail Foundation, 80 % de tous les achats se font encore en magasin, ce qui crée un point de contact essentiel pour se rapprocher des consommateurs. Conscient de ce potentiel, Wipro VisionEDGE+ offre une plateforme puissante, mesurable et omnicanale aux détaillants et aux marques, qui vient compléter leurs stratégies numériques existantes.

Cette offre permet aux détaillants de :

Améliorer l'expérience client à l'aide d'écrans interactifs qui fournissent des recommandations personnalisées et une aide à la navigation.

à l'aide d'écrans interactifs qui fournissent des recommandations personnalisées et une aide à la navigation. Générer des recettes supplémentaires en offrant de la publicité programmatique aux marques et en permettant la vente assistée grâce à des points d'accès numériques.

en offrant de la publicité programmatique aux marques et en permettant la vente assistée grâce à des points d'accès numériques. Centraliser le contrôle et les opérations pour faciliter un suivi homogène du contenu sur plusieurs plateformes, tout en permettant l'évolutivité.

pour faciliter un suivi homogène du contenu sur plusieurs plateformes, tout en permettant l'évolutivité. Créer une plateforme omnicanale permettant aux clients d'essayer virtuellement les articles et de commander dans des « allées sans fin ».

Wipro VisionEDGE+ associe un affichage numérique dynamique à des plateformes de pointe alimentées par l'IA qui fournissent des informations commerciales, des analyses du ressenti des clients et des données de gestion du trafic, adaptées aux besoins spécifiques des détaillants, tout en garantissant la conformité aux réglementations sur la protection de la vie privée. En outre, la plateforme exploite :

Les solutions de réseau intelligent de Cisco afin de garantir une connectivité sûre et homogène dans l'environnement du commerce de détail.

afin de garantir une connectivité sûre et homogène dans l'environnement du commerce de détail. L'infrastructure du réseau d'AT&T afin d'assurer une transmission fiable et sécurisée des données.

afin d'assurer une transmission fiable et sécurisée des données. Les services de cloud computing robustes et évolutifs d'AWS afin de permettre d'alimenter les capacités d'analyse de données et d'apprentissage automatique de la plateforme et offrir ainsi une expérience personnalisée et attractive en magasin.

« Nous sommes très heureux de mettre à profit l'expertise de Wipro dans le domaine de la vente au détail au service de nos clients et de leur permettre de profiter de l'occasion que représentent les recettes publicitaires, qui se chiffrent en milliards de dollars. », a déclaré Malay Joshi, CEO – Americas 1, Wipro Limited. « Les médias de vente au détail ne sont pas qu'une tendance, il s'agit d'une force transcendante qui repense l'avenir des expériences en magasin. Wipro VisionEDGE+ élargit ce pouvoir aux marques et aux détaillants pour transformer chaque visite en magasin en un parcours personnalisé ».

« La révolution du commerce de détail est alimentée par la connectivité et l'infrastructure réseau de niveau supérieur d'AT&T constitue un pilier sûr et fiable pour Wipro VisionEDGE+. Cette solution illustre notre approche collaborative qui permet aux entreprises d'obtenir de nouvelles informations pour réussir dans l'ère numérique », a déclaré Sarita Rao, vice-présidente principale chez AT&T Partner Solutions.

« Nous sommes fiers de compléter VisionEDGE+ de Wipro avec nos solutions de réseaux sécurisés et intelligents destinés aux environnements de vente au détail », a déclaré Tim Coogan, vice-président principal chez Cisco. « Grâce à une expérience de plateforme de gestion de réseau simple, une automatisation dans le cloud et l'innovation dans notre écosystème de partenaires, le partenariat entre Cisco et Wipro permettra d'obtenir des résultats mesurables pour leurs clients communs dans le secteur de la vente au détail ».

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader de services technologiques et de conseil, axée sur la création de solutions innovantes répondant aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. En exploitant notre portefeuille holistique de capacités en matière de conseil, de conception, d'ingénierie et d'opérations, nous permettons à nos clients de réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à construire des entreprises durables et prêtes pour l'avenir. Avec plus de 230 000 employés et partenaires commerciaux répartis dans 65 pays, nous tenons notre promesse d'aider nos clients, nos collègues et nos communautés à se développer dans un monde en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site à l'adresse suivante www.wipro.com

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d’immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d’intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d’incitations fiscales gouvernementales, l’instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l’acquisition de sociétés en dehors de l’Inde, l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Les risques supplémentaires susceptibles d’affecter nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous pouvons, de temps à autre, faire des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, notamment des déclarations incluses dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous-mêmes ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240531455131/fr/